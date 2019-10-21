دنيز تشاكير.. حياتها العاطفية مثيرة للجدل.. وهكذا عانت من ألم الخيانة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُعدُّ الفنانة التركية دنيز تشاكير، من أكثر الفنانات إثارةً للجدل، بسبب تصرفاتها غير المسؤولة بالإضافةِ لبعض مشاكلها في كواليس التصوير، كان آخرها تعدّيها على سيداتٍ محجبات في أحد المقاهي العامة؛ ما دفعهن لرفع قضية ضدها.

وشاركت تشاكير في عددٍ من الأعمال الدرامية ولعلَّ أشهرها دور "فتون" في مسلسل الأوراق المتساقطة الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في الوطن العربي بأجزائه الـ 5.

وبعيدًا عن دورها المستفز في شخصية "فتون" يبدو أنَّ حياة تشاكير العاطفية كانت مليئةً بالأسرار والتفاصيل المثيرة للجدل، ونستعرض هنا بعض هذه التفاصيل.

في عام 2008 دخلت تشاكير في علاقة حب مع نهاد ألتينكايا (نصرت) إلا أنّهما أعلنا انفصالهما في نيسان/أبريل من عام 2010، ليتم مشاهدة تشاكير ونصرت بعدها بإسبوعٍ واحدٍ فقط من انفصالهما وهما يتعانقان، لكنهما كشفا عن أنّهما التقيا صدفة.

ولم يمض وقتٌ طويل على انفصالها حتى دخلت تشاكير في العام ذاته وتحديدًا بعد شهرٍ واحدٍ فقط من الانفصال بعلاقةٍ مع علي إيل؛ ما رجّح أن يكون انفصالها عن نصرت بسبب الخيانة، لكن علاقتها بأديل لم تدم طويلًا.

وظهرت تشاكير في شهر نيسان/أبريل من عام 2011 مع فيرات دورولوغلو، وبدت علاقتهما جيدة؛ إذ التقطتهما الصحافة أكثر من مرة، ولكن بعد انتشار أخبار عن وجود علاقة بين أبطال مسلسل "عفت" الذي شاركت فيه دنيز، بدأ التوتر في علاقتهما حتى انفصلا.

الأخبار التي انتشرت حول علاقة أبطال مسلسل "عفت"، تحولت إلى حقيقة؛ إذ دخلت دنيز على الفور في علاقة مع النجم إبراهيم تشاليكول خلال تصويرهما المسلسل، وحاول الاثنان إخفاء علاقتهما بسبب علاقة دنيز مع دورولوغلو التي لم يمض وقت طويل على انتهائها، بالإضافة إلى أنَّ نهاد ألتينكايا حبيب تشاكير السابق هو صديق تشاليكول.

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في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام ذاته تناولت الصحافة التركية أنباءً عن حمل دنيز، وكشفت بعض المصادر أنَّ دنيز تخلصت من حملها خلال عطلة رأس السنة في 2012، وتقدم بعدها تشاليكول من دنيز بطلب الزواج مقدمًا لها خاتم ألماس.

لكنه وخلال تجهيزهما للزواج في 2013 انفصلا بشكلٍ صادم، وانتشرت أخبار تفيد أنَّ سبب الانفصال خيانة إبراهيم لدنيز؛ إذ تم رصده في أحد المقاهي وهو يتبادل القبل مع أجنبيةٍ سمراء.

صدمة دنيز بخيانة إبراهيم لم تكن سهلة؛ إذ تم رصدها في أكثر من مرة وهي سكرانة بشكلٍ كامل وتعاني ألم الخيانة، وانتشرت أخبارٌ عن محاولات للصلح بينها وبين إبراهيم في عام 2015، نفاها الأخير مؤكدًا أنهما يتحدثان كصديقين فقط.

وشاركت بعدها تشاكير في مسلسل "قطاع الطرق" وانتشرت أخبارٌ عن علاقةٍ تجمعها ببطل العمل أوكتاي كاينارجا، تم تأكيدها عندما التقطتهما الصحافة سويًا، لكن الانفصال جاء سريعًا وتحديدًا في شهر يوليو من عام 2016.

ودخلت بعدها دنيز في عام 2018 بعلاقةٍ مع غوفانش داوستون، ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة.