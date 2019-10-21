أحمد خميس يكشفُ تعرُّض زوجته لتهديد بمقاطع مسيئة.. هل برّر خلعها للحجاب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الإعلامي الإماراتي أحمد خميس عن تلقّي زوجته الإعلامية والفنانة الإماراتية مشاعل الشحي عدة تهديداتٍ بتسريب فيديوهاتٍ مسيئة لها من ذات الشخص الذي سرّب لها مقطعًا قبل فترة وظهرت فيه بدون حجاب وهي جالسة في منزلها برفقة مواطنتها ميثا محمد.

وأكّد أحمد خميس، في مقطع فيديو بثّه عبر "سناب شات" أنه تلقّى أسئلة من متابعين بشأن تخلّي زوجته عن الحجاب، وأنه كيف يرضى بذلك، منوهًا إلى أن البعض ربط بين صياحها عندما تسرب لها مقطع فيديو بدون حجاب وبين خلعها للحجاب بشكل رسمي قبل أيام.

وأوضح الإعلامي الإماراتي أن هذا لا يهمه، ولكن ما يهمه هو قصة الفيديو المنتشر لزوجته والذي جعلهما مصدومين لأنها في النهاية زوجته ولا يرضى أن يُنشر لزوجته مثل هذا الفيديو، مشددًا على أنه يثق فيها ويعرفها جيدًا وقال: "الرجل الذي نشر الفيديوهات لها يهددها بمقاطع لها وهي تتلبس".

وتمنى خميس من متابعي زوجته ألا يقارنوا أو يحدث التباس بينهم بأنّها خلعت الحجاب وبين مقطع الفيديو المسرب، مردفًا: "قلت في البداية لمشاعل زوجتي إن كانت تحس إنّها مو مرتاحة إنها تلبس شيلتها حاسة إنها حابة تفك الحجاب أنا معاها".

واختتم بالتأكيد على أنَّ مشاعل الشحي تمثل له كل شيء وتهمه كثيرًا لأنّها أصبحت عائلته بعد أنَّ كان يتيمًا، متمنيًا ألا يرى الناس في هذا الطرح شفقة لأنّه بالفعل مستأنس بها كثيرًا ومن المستحيل أن يُخرب هذا الشيء.

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وكانت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي ومواطنتها ميثا محمد، قد سُرّب لهما مقطع فيديو قام أحد الأشخاص بتصويره لهما دون علمهما وهما تظهران فيه بدون حجاب وغير محتشمات بحسب روّاد تويتر، الأمر الذي أثار حالةَ جدلٍ كبيرة بين الجمهور.

أمّا زوجها الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، فنشر عبر حسابه على سناب شات مُتضامنًا مع زوجته: "الله يحرق قلبك مثل ماحرقت قلب زوجتي اللهم انك وعدتنا أن لا ترد للمظلوم دعوة فأنت العدل والعدل قد سميت به نفسك".

وتخلّت مشاعل الشحي عن حجابها تمامًا في فيديو حديث كشفت فيه عن شعرها بالكامل، حيث ظهرت وهي فخورة بهذا القرار دون اهتمام بالهجوم والانتقاد الذي ستتعرّض لهما من قبل متابعيها وجمهورها.

يُذكر أنَّ الإماراتية مشاعل الشحي قد أثارت جدلاً واسعًا منذ شهور بعدما خرجت أقاويل عن خلعها الحجاب حتى إنَّ إحدى متابعاتها وقتها ظهرت في فيديو تبكي بسبب هذا التصرف، حزينةً على قرار الفنانة الإماراتية بخلع الحجاب.