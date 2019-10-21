كارا ديليفين تحصلُ على أول سيلفي فضائي "بين المجرّات"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حصلت العارضة والممثلة البريطانية كارا ديليفين 27 عامًا، على أول "سيلفي الفضاء"، بالتعاون مع شركة سامسونغ في المسابقة التي سُتطلق 23 أكتوبر الجاري.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هذه المسابقة "سيلفي الفضاء" تأتي كجزء من أحدث مهام سامسونغ، والتي تُعرف باسم "بين المجرات"، والتي ستتيح لعملائها فرصة الحصول على سيلفي في الفضاء، من خلال إرسال صورهم إلى موقع "ميشن كونترول" الخاص بسامسونغ.

مسابقة "سيلفي الفضاء" تعتمد على استخدام هاتفين جالاكسي S10 5G، أحدهما سيكون على ارتفاع 20 ألف متر فوق سطح الأرض في منطاد هيليوم عملاق قادر على تحمل درجات حرارة تصل إلى 65 درجة تحت الصفر.

أمّا الهاتف الآخر فسيكون في موقع المسابقة، حيث سيتواجد المتسابقون ويلتقطون الصور، وهو قاعة تابعة لسامسونغ تُعرف باسم Samsung KX، وتم افتتاحها حديثًا في "كينغز كروس" بلندن.

ومن المقرّر أن يستقبل الهاتف الموجود في الفضاء صور السيلفي من الهاتف الآخر، ويضعها وسط الأجسام الفضائية والكواكب، مما يضفي طابعًا فضائيًا واقعيًا على الصور، خاصةً أن المشاركين سيأخذون الصور وهم يرتدون بدلة فضاء.

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ويتم اختيار الفائزين بشكل عشوائي مع نشر صورهم في الفضاء حتى تنتهي المنافسة في 31 أكتوبر، وبعد ذلك سيتم إرسال الصور إلى الأرض لأصحابها لمشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت كارا عن مشاركتها في المسابقة عبر حسابها على إنستغرام، كما نشرت صورًا لها وهي بالبدلة، وقالت: "أحب فكرة السفر إلى الفضاء ولا أستطيع الانتظار لقيادة مهمة سامسونغ، سيلفي الفضاء".

وتابعت: "أخطط لجعل هذه السيلفي الأروع على الإطلاق، وأتطلع لرؤية كيف سيشارك المعجبون في التحدي ليحصلوا على سيلفي في الفضاء".