شادي نور يكشف كواليس تعاونه مع هشام عباس في أغنية "اهربي"

كشف الشاعر شادى نور كواليس مشاركته مع النجم هشام عباس في ألبومه الجديد "عامل ضجة" من خلال أغنية "اهربي"، مشيرًا إلى أنها تٌعد من أسرع الأغنيات التي عمل بها وتم انجازها بوقت ضئيل.

وأضاف "نور" في تصريحات صحفية، أنه استوحى كلماتها من خلال قصة واقعية جعلته يشعر بضرورة تقديم أغنية تنصف الرجال أمام النساء، وقام بتلحينها بلال سرور، ووزعها هانى ربيع وبعد عرضها على الفنان هشام عباس أبدى إعجابه بها وتم تنفيذها على الفور.

جدير بالذكر، أن أغنية "اهربى" هي الأغنية الثالثة في ألبوم هشام عباس الجديد، وتجاوزت حاجز ٦٠٠ ألف مشاهدة على موقع يوتيوب، من إنتاج شركة مزيكا.

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