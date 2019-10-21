شكرا لقرائتكم خبر عن باسل خياط يقدم مسلسل "عهد الدم" من 10 حلقات بتوقيع كريم الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت الجهة المنتجة لمسلسل "عهد الدم" على المخرج كريم الشناوى، لإسناد مهمة إخرج العمل الذى يقوم ببطولته النجم باسل الخياط والنجمة نادين حسين، وبدأ الشناوى بالفعل فى تحضيرات المسلسل الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 10 حلقات، من تأليف إياد أبو الشامات، ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال الأيام المقبلة .

"عهد الدم" مسلسل دراما بوليسية تشويقية تدور أحداثه حول الأسباب التي تدفع أب لأسرة عادية للتحوّل إلى مجرم و التحوّلات التي تصيب حياته والتي ربما تدفعه لذلك، ويؤدى باسل الخياط شخصية "سليم" ونادين تقدم شخصية "مايا".

يشار إلى أن باسل الخياط قدم أخر أعماله الدرامية مسلسل "الكاتب" وعرض العام الماضى، وشارك فى بطولته دانييلا رحمة ندى أبو فرحات نقولا دانيال جبريال يمين غبريال يمين فادي أبي سمرا فادي أبو سمرة ، وأخرون، إخراج رامى حنا .

كريم الشناوى مخرج واعد، قدم العديد من الأعمال، آخرها مسلسل "قابيل" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته محمد ممدوح، ومحمد فراج، وأمين خليل، أحمد كمال، نهى عابدين، وآخرون.