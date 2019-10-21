شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يبدأ تصوير المشاهد الأولى من "النهاية – The End" بالأردن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ النجم يوسف الشريف تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "النهاية – The End" فى دولة الأردن ومن المقرر أن ينطلق التصوير الفترة المقبلة بعد الإنتهاء من ابرام التعاقدات مع النجوم الذين يشاركون فى بطولة المسلسل، ومن المقرر أن ينافس به الشريف فى السباق الرمضانى المقبل.
مسلسل "النهاية – The end"، تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطورالسريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة وأنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسارآخر، ويواجه الكثيرمن الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه فى أحداث المسلسل.
ويعود النجم يوسف الشريف بمسلسل "النهاية - "The End" إلى الدراما الرمضانية للمنافسة به في موسم رمضان المقبل، بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب" الذي شارك فى بطولته روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.
كانت هذه تفاصيل خبر يوسف الشريف يبدأ تصوير المشاهد الأولى من "النهاية – The End" بالأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.