شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يبدأ تصوير المشاهد الأولى من "النهاية – The End" بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ النجم يوسف الشريف تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "النهاية – The End" فى دولة الأردن ومن المقرر أن ينطلق التصوير الفترة المقبلة بعد الإنتهاء من ابرام التعاقدات مع النجوم الذين يشاركون فى بطولة المسلسل، ومن المقرر أن ينافس به الشريف فى السباق الرمضانى المقبل.

مسلسل "النهاية – The end"، تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطورالسريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة وأنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسارآخر، ويواجه الكثيرمن الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه فى أحداث المسلسل.

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ويعود النجم يوسف الشريف بمسلسل "النهاية - "The End" إلى الدراما الرمضانية للمنافسة به في موسم رمضان المقبل، بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب" الذي شارك فى بطولته روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.