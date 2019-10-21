شكرا لقرائتكم خبر عن 153 مليون دولار إيرادات فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" حول العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" إيرادات حول العالم بشباك التذاكر وصلت إلي 153 مليون دولار أمريكي.
ويعد فيلم النجمة أنجلينا جولى Maleficent: Mistress of Evil، استكمالا للجزء الأول الذى طرح عام 2014، وحقق إيرادات وصلت إلى 759 مليون دولار أمريكى، والذى تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة "Sleeping Beauty" الذى طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزنى.
فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" من بطولة أنجلينا جولى، إيلى فانينج، ميشيل فايفر، تشيويتيل إيجيوفور، تيريزا ماهونى، هاريس ديكنسون، إيميلدا ستونتون، سام رايلي، كاى الكسندر، ليزلى مانفيل، ومن إخراج يواكيم رونينج، ومن تأليف ميخا فيتزرمان بلو، نوح هاربستر، ليندا وولفرين.
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