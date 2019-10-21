فيديو| ماجدة الرومي عن ثورة لبنان: "رأي الشعب من رأي الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعمت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، الثورة التي يقوم بها الشعب اللبناني احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشة.

ونشرت الرومي مقطع فيديو للمتظاهرين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " رأي الشعب من رأي الله، واللي بيخالف الله بياخد برأي الشعب اليوم".

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وتابعت ماجدة: " الشعب اليوم قال كلمته، وكلمته لازم نحترمها، تحية لشعب لبنان، بيوم الكرامة والحرية".

وتستمر الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية الصعبة وإقرار الضرائب في العاصمة بيروت وعدد من المناطق في لبنان.

ووصف المحتجون الطبقة السياسية بالفاسدة وطالبوا بسقوط الحكومة واستقالة رئيس الجمهورية.