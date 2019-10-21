محمد هنيدي ينعى الفنان السعودي طلال الحربي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نعى الفنان محمد هنيدي، الفنان والاعلامي السعودي طلال الحربي، الذي رحل اليوم الاثنين عن عمر ناهز الـ 63 عامًا.
ونشر هنيدي، صورة للفنان الراحل، عبر حسابه على"تويتر"، وعلق قائلاً: "البقاء لله في الفنان والإعلامي طلال الحربي".
وكان الفنان السعودى فايز المالكى، قد أعلن عبر حسابه على"تويتر" خبر الوفاة، مشيرًا إلى أن الحربى توفى إثر حادث سير فى محافظة جدة.
يذكر أن، طلال الحربي حصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عام 1985، وبدأ العمل كمذيع في الإذاعة سنة 1991م، وقدم العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، كما شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات السعودية والمصرية.
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