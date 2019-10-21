"هقطع لسانه".. متسابقة ذا فويس تنهار بسبب التنمر على والدتها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

انهارت نورهان المرشدي، المتسابقة المصرية في برنامج المواهب الغنائية The Voice في موسمه الخامس، وهي ترد في فيديو لايف على السخرية من والدتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت نورهان قد قدمت في الحلقة السابقة من البرنامج، والتي عرضت السبت الماضي أغنية "يا عيني عليكي طيبة" ولاقت استحسان لجنة التحكيم، والتف لها الفنان راغب علامة، كما التف لها أيضا كلا من أحلام وسميرة سعيد، فقامت والدة نورهان المرشدي بالسقوط على الأرض فرحًا بهذا النجاح، في مشهد أثار العديد من التعليقات خاصة الساخرة.

ونشرت نورهان فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، ترد به على منتقدي والدتها قائلة: "كفاية تنمر .. أي حد هيجيب سيرة أمي هقطع لسانه مهما كان مين ميهمنيش حد.. التنمر بيجري في دمكم.. امتى هنبطل نتريق على الناس.. دخلت على تعليقات الفيس لقيت الناس كلها بتتريق على أمي"، ثم انخرطت نورهان في البكاء وهي تتحدث قبل أن تغلق الفيديو.

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يُذكر أن منافسات الموسم الخامس انطلقت مساء الخميس 21 سبتمبر، بأولى حلقات مرحلة الصوت وبس، و‎يشهد الموسم الخامس تعديلات على مستوى أسماء لجنة التحكيم، بحيث يستمر من مدرّبي الموسم السابق كل من أحلام ومحمد ‏حماقي، فيما يشغل الكرسيين الآخرين كل من راغب علامة وسميرة سعيد.

ومن المقرر أن تنطلق السبت المقبل أولى الحلقات المباشرة من هذا الموسم.