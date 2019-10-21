شذى حسون: أرفض "الجوكر" رمزًا لمظاهرات العراق السلمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة شذى حسون رفضها أن تكون صورة "الجوكر" رمزًا لمظاهرات العراق السلمية، التي دُعي لانطلاقها يوم 25 أكتوبر الجاري.

نشرت حسون صورة الجوكر، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "ضد وبشدة أن تكون صورة الجوكر رمزًا لمظاهرات العراق السلمية يوم 25 أكتوبر".

وأضافت: "أتصور أن أبطال شهداء وطننا لهم الأحقية الأكبر أن يكونوا رموزًا وليس شخصية تعاني من اضطرابات نفسية شخصية وشخصية مجرمة.. هذا رأيي الخاص".

و"الجوكر" شخصية دي سي كومكس، عُرض لها مؤخرًا فيلمًا طُرح بالسينمات العالمية، تناول تطورات شخصية "آرثر فليك" في عالم يضطهده، إلى أن يتحول إلى شخصية "الجوكر" الشريرة، التي يواجهها "باتمان" فيما بعد.​

