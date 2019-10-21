نجوم "مسرح مصر" يؤدون العمرة (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: حرص أعضاء فرقة "مسرح مصر" على أداء مناسك العمرة، أثناء زيارتهم الملكة العربية السعودية، لعرض مسرحياتهم، ضمن فعاليات موسم الرياض. نشر الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توته"، صورة له رفقة زملائه بملابس الإحرام، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وعلق: "تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال". يشارك نجوم "مسرح مصر" في فعاليات موسم الرياض التي انطلقت منذ 11 أكتوبر الجاري. ومن المقرر أن تستمر ‏لمدة 70 يومًا، في 12 منطقة مختلفة ‎بالسعودية‎.‎​



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