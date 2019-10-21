راغب علامة عن أحداث لبنان: "الوضع لا يدعو للتفاؤل"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
قال الفنان راغب علامة، إن الوضع في لبنان لا يدعو للتفاؤل. وكتب عبر حسابه على "تويتر": "الوضع للأسف لا يدعو للتفاؤل.. الله أعلم شو راح يصير".
وأضاف: "إذا كانت صحيحة وعودكم بربكم ماذا كنتم تفعلون في السابق؟؟ من يرد السنين الضائعة على الشعب.. من يرد عرق جبين الناس الذي ضاع هدرًا.. من يرد أمال الشباب وطموحهم المشلول.. الثقة مفقودة بينكم وبين الشعب، يا رب لا تهجر سما لبنان".
يذكر أن لبنان يشهد مظاهرات مندلعة منذ الخميس الماضي، احتجاجًا على تردي الأحوال الاقتصادية والمعيشية.
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