إليسا تدعو للتظاهر ضد "الكل" وتدافع عن الصليب الأحمر اللبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

دعت الفنانة إليسا، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى المظاهرات المندلعة في بلادها لبنان، وردت على ما جرى تداوله بشأن مساعدة الصليب الأحمر في نقل بعض الوزراء.

كتبت إليسا: "مش الصليب الأحمر اللبناني يللي عم ينقل وزرا، وبيهمني وضّح هالموضوع لأنو مهمتن إنسانية، وهني واقفين حد كل شخص بالساحات، ومش هني المقصودين بسيارات الإسعاف اللي نقلت المسؤولين".

كما دعت إليسا اللبنانيين للتظاهر ضد "الكل"، وعدم انتقاء حزب بعينه، قائلة: "يللي بدور عم يتظاهر يا بدو يتظاهر ضد الكل، يا إما ما ينزل بالمرة، المعارضة ما بتكون على ناس وناس، ويللي بدو يعارض بدو يكون صادق مش انتقائي".

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يُذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت يتظاهرون احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية، في واحدة من أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.​