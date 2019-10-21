محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
دعم الفنان يوسف الشريف زوجته الكاتبة إنجي علاء، بعرض إعلان مسلسلها الجديد "بلا دليل"، المقرر إذاعته اليوم على شاشة "CBC".
كتب الشريف، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ألف مبروك يا حبيبتي، إنتِ تعبتي وإن شاء الله ربنا هيوفقك، أنا أول المتابعين".
وكانت إنجي كتبت تغريدة، عبر حسابها على "تويتر"، أعلنت بها مواعيد عرض المسلسل: "انتظروا مسلسل بلا دليل تأليفي وإخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجي، يوم ٢١ أكتوبر الحالي الساعة ٨ مساء على قناة CBC و١١ مساء على، CBC Drama، بطولة درة، خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، وباقة من النجوم".
المسلسل بطولة درة، خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبدالناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي، هاجر الشرنوبي، وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجي.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل عرض أولى حلقات مسلسلها.. يوسف الشريف يدعم زوجته بهذه الكلمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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