بصورة وتغريدة.. عبير منير تهنئ نهال عنبر بعيد ميلادها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
نشرت الفنانة عبير منير صورة جمعتها بصديقتها الفنانة نهال عنبر، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، تهنأها بعيد ميلادها.
علقت عبير على الصورة قائلة: "كل سنة وأنتي طيبة وجميلة وحنونة وراقية يا حبيبة قلبي، يارب سنة سعيدة عليكي وكل سنينك الجاية، حبيبتي".
احتفلت الفنانة عبير منير بحفل زفاف ابنتها "مريم" على رجل أعمال، الجمعة الماضية، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.
شاركت نهال عنبر في دراما رمضان الماضي بمسلسل حكايتي"، من تأليف أحمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.
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