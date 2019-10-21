بالفيديو: فنانة لبنانية تتنقل على متن دراجة نارية بسبب قطع الطرق

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة اللبنانية مي حريري أحدث ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.

وظهرت فيه وهي تتنقل على متن دراجة نارية يقودها أحد الشبان. وسألها عما إذا كانت هذه المرة الأولى التي تستقل فيها هذا النوع من الدراجات لتجيب بأنها لم تعتد ذلك.

وفي مقطع آخر تبين أن الفنانة تقصد مطار بيروت الدولي لكي تصطحب ابنتها حيث سألها الشاب عن عمرها لتجيب بأنها تبلغ الـ13 عاماً.

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ويشار إلى أنها نشرت من خلال حسابها على تطبيق “إنستغرام” فيديو اقتطع من أحد أعمال الممثل المصري القدير عادل إمام وهو يحلل الوضع اللبناني بطريقة كوميدية طريفة. وأعلنت من خلاله تعاطفها مع بلدها في ظل الأحداث التي يشهدها حالياً.

ويذكر أنها لفتت الأنظار في وقت سابق بعدما وجهت رسالة تخطف القلوب إلى ابنتها التي تعيش مع طليقها أسامة شعبان.

وأرفقت فيديو تضمن صوراً جمعهتما بكلمات أغنية تركية هذه ترجمتها: “أمي يا أمي، لا تحزني فكلماتك محفورة في قلبي. تعالي، لا تحزني، فأنا لا زلت عند قدميك. الأحاديث الطويلة في الليالي الماضية. كنا نصبح أصدقاء وننسى دورنا. ليس الدم هو الشيء الوحيد الذي يربطنا. يا أمي فأنا وأنت من بقينا لبعض”.