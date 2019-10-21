بالفيديو: نسرين طافش تكشف حقيقة علاقتها الغرامية بـ زوج أصالة

ردت الفنانة السورية نسرين طافش، على ما تم تداوله عن وجود علاقة بينها وبين زوج الفنانة أصالة نصري، المخرج طارق العريان.

وعن ذلك، قالت نسرين طافش: ” كل الفنانين بطلع عليهم اشاعات بين الفترة والتانية، والممثل الناجح هو مادة دسمة للصحافة في كل إشاعة بتطلع ” .

وأضافت ” طافش ” : ” رد الفنانة أصالة كافي ووافي علشان هي نفت الموضوع.. والناس اللي بتطلع اشاعات همة فعلاً ناس فاضيين ” .

وكانت الفنانة أصالة نصري قد نفت أن تكون الخيانة هي سبب خلافاتها مع طارق العريان، مبينة أنّها خلافات عاديّة بينها وبين زوجها، راجية من كلّ الأشخاص عدم الإساءة له ولها من أجل أولادهما.