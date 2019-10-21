شاهد.. عمرو دياب يهدي مريم قورة جزء من أغنيته الجديدة

فاجأ الفنان عمرو دياب حضور حفل زفاف مريم قورة شقيقة الفنانة ملك قورة بتقديمه جزء من أغنيته الجديدة "قدام مرايتها" قبل طرحها بالأسواق.

وقبيل انتهاء فقرته التي استمرت قرابة الساعة فاجأ عمرو العروسين مريم قورة وإسلام خالد صلاح بغناء جزء من أغنيته التي سيتم طرحها في ألبومه الجديد، والتي تقول كلماتها: "قدام مرايتها.. عادى تتدلع براحتها.. استناها واستعجلها.. تضحكلي وابصلها.. تختار ألوانها.. تسأل على رأيي فـ فستانها.. أختار ازاي وجمالها بيحلّي الدنيا بحالها".

وخلال الحفل أصر الفنان الكبير سمير الاسكندراني على تقديم أغنية مجاملة للعروسين، حيث قدم لهما أغنيته الشهيرة "زفوا الخبر.. الشمس رايحه للقمر"،

والتي لاقت إعجاب المدعوين وتفاعلهم معها.

وشهد حفل الزفاف الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة، حضور عدد كبير من الفنانين ونجوم السياسة والرياضة والإعلام ورجال الأعمال، وتقدمهم من رجال السياسة الفريق احمد شفيق، والوزراء أبو بكر الجندي، أسامة صالح، طاهر أبو زيد، جمال نور الدين، عمرو عبدالمنعم، وهشام زعزوع.

ومن نجوم الفن ليلى علوي، شريف منير، أحمد رزق، سامح الصريطي، أيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وزوجته الفنانة روجينا،

عمرو عبدالجليل، نرمين الفقي، عبير صبري، علي ربيع، ريم البارودي، المخرج أحمد البدري، المخرج ابراهيم فخر، هبة مجدي وزوجها محمد محسن، ميرفت ابو عوف، والموسيقار نبيل علي ماهر، والنائب اللبناني حنا جعجع.

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كما حضر من نجوم الرياضة أحمد شوبير، عصام الحضري، زكريا ناصف، أحمد بلال، أحمد ناجي، وأمير عبدالحميد، ومن نجوم الإعلام حضر كلاً من خيري رمضان، مجدي الجلاد، أسامة منير، ياسمين الخطيب، وعمرو الليثي.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم المجتمع ورجال الأعمال ومنهم الدكتور فاروق قورة استاذ المخ والأعصاب، الروائي الكبير الدكتور يوسف زيدان، الدكتور حسام بدراوي، باسل سماقيه رئيس شركة قطونيل، المستشار جمال سويد، اللواء خالد يحيى مساعد وزير الداخلية، والسفير حازم الطاهري، والدكتور طارق صلاح عم العريس، وطارق منير ثابت ابن اللواء منير ثابت.