خاص.. أسماء أبو اليزيد تلعب دور البطولة أمام كريم محمود عبدالعزيز في "موسي"

كشف مصدر خاص لـ "الوفد"، داخل فريق عمل فيلم "موسي" أن الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد أنها تلعب دور البطولة العمل إمام الفنان كريم محمود عبد العزيز. وأضاف "المصدر" ان أسماء بدات تصوير مشاهدها في العمل في سريه تامة منذ اسبوع مع بطل العمل كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي. Advertisements يذكر أن آخر أعمال أسماء أبو اليزيد فيلم "الممر" بطولة كلا من: أحمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد رزق، أحمد صلاح حسني، هند صبري، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، وآخران، وإخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق.

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