خاص.. نهال عنبر لـ "الوفد": الإخوان السبب الحقيقي وراء حادث شهيد الكرامة

أكدت الفنانة نهال عنبر عضو نقابة المهن التمثيلية، أن السبب الحقيقي وراء حادث محمود البنا جماعة الإخوان الإرهابية، الذين حاولوا إفساد الأخلاق المصرية.

وقالت الفنانة في تصريحات خاصة لـ "الوفد": إن الفنانين وخصوصا نجوم الأكشن ليسوا سببًا وراء حادث محمود البنا، لأن المسلسلات، والأفلام تؤخذ نهايتها للعبرة، لكن نحن نأخذ بعض المشاهد،

وننسى بقية المشاهد الأخرى، والتي كانت تتحول لندامة، وتوبة.

وأضافت قائلة: "أنا استنكر كل من اتهم الفن، لأن الفنانين ليسوا بلطجية، وإذا رجعنا للسبب الحقيقي، فسنجد أن انتشار الفساد، والبلطجة، والتنمر، كانت في الفترة العصيبة التي مرت بها مصر، خلال حكم جماعة

الإخوان الإرهابية".

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وانتهت الفنانة نهال كلامها: "أتمنى أن ينتهي كل ذلك قريبًا، وتابعت: "نحن في غنى عن المشاهد الأكشن العنيفة، في تلك الفترة".

يذكر أن الفنانة نهال عنبر شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "حكايتي"، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة كل من ياسمين صبري، وفاء عامر، جميل برسوم، إدوارد، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، أحمد حاتم، نهال عنبر، مها أبو عوف، إيهاب هريدي، هنادي مهني.