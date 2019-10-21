حمو بيكا يهاجم الفن الأصيل ونقابة الموسيقيين.. ومواقع التواصل ترد عليه بهذه الرسائل

تصدر المدعو حمو بيكا ترند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية القليلة، بعدما هاجم فى فيديو له نشره فى بث مباشر نقابة الموسيقيين ونقيب الموسيقيين هاني شاكر، وهدد بتصرفات عدوانية مجددا.

وحرر المستشار القانوني لنقابة الموسيقين، محضرًا ضد "حمو بيكا" لما فعله من تجاوزات في حق النقابة والنقيب وفنانين الطرب الأصيل.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور لحمو بيكا خلال زيارته لمستشفي 57357، وقيام أحد الأطباء بشرح عما يجري خلال الرعاية الطبية للأطفال، الأمر الذي آثار غضب الكثير من الموطنون، كون المدعو حمو بيكا جاهل علميًا

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وغير مدرك بالأمور الطبية وأجهزة الرعاية.

ورد أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على إساءة المدعو حمو بيكا لنقيب الموسيقيين وفناني الطرب الأصيل في مصر، بأنه تجاوز لا يسمح السكوت عنه، ولابد من معاقبة المدعو حمو بيكا حتي يكون عبرة لكل شخص يحاول إساءة الفن ونشر الإسفاف والتردي بالإلفاظ.

واعتبرت نقابة الموسيقيين أن ما جاء بفيديو حمو بيكا هو إساءة مباشرة للنقابة، وأصدرت بيانا صحيفا جاء فيه: "أن المدعو حمو بيكا نشر

فيديو مسيئا جاء فيه أنه لا يعترف بالغناء المصري الأصيل ونجوم الغناء المصريين".

وأوضحت النقابة أن السبب في تصرف حمو بيكا بهذا الشكل هو رفض النقابة التصريح له بالغناء في حفل بمدينة دمياط وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل، وأفادت نقابة المهن الموسيقية أن المدعو حمو بيكا سبق ودخل لجنة اختبار عضويات برئاسة الموسيقار حلمي بكر ورأت اللجنة عدم صلاحيته للغناء، وكانت النقابة قدر أصدرت قرارا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء ومن بينهم حمو بيكا وهذا المنع في إطار دور النقابة في الارتقاء بالذوق العام ومنع الإسفاف والتردي والألفاظ التي تخدش الحياء العام، وقد اتخذت النقابة الإجراءات القانونية ضد حمو بيكا بالتهديد بالبلطجة والادعاء كذبا على أعضاء مجلس النقابة.