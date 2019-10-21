فيديو.. محمد منير يغني "يا ليلة عودي تاني" بالنوبي

نشر النجم الكبير محمد منير فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وظهر النجم منير من خلاله، وهو يغني أغنية "يا ليلة عودي تاني" بالنوبي، ونالت الأغنية كثيرًا من محبيه ومتابعيه.
وأغنية "يا ليلة عودي تاني"، من كلمات عبد الرحيم منصور، وألحان أحمد منيب، وتوزيع فتحي سلامة، وهي ضمن ألبوم "اتكلمي"، والذي تم طرحه في عام، وحقق نسبة مبيعات عالية،
يذكر أن النجم الكبير محمد منير طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "مهموم"، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، و توزيع أحمد إبراهيم، كما كسر الكليب حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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