"الخان" تحيي حفلاً في معهد الموسيقي العربية نوفمبر المقبل

يحيي باند الخان حفلًا غنائيًا بمعهد الموسيقى العربية، وذلك يوم الجمعة الموافق 22 من شهر نوفمبر المقبل. شهر نوفمبر المقبل. ويبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً، بسعر تذكرة 60 جنيهًا. Advertisements ومن المقرر أن يضم الحفل باقة لامعة من نجوم الطرب الأصيل.

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