بنفس الفستان.. دينا فؤاد وابنتها نسخة طبق الأصل

نشرت الفنانة دينا فؤاد صور بصحبة ابنتها زينة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهرت دينا بإطلالة جميلة، حيث ارتدت هي وابنتها فستانًا نفس الموديل باللون الأسود والأصفر شيفون منفوش.

ووجهت دينا رسالة لإبنتها قائلة "هدية ربنا ليا".

يذكر أن الفنانة دينا فؤاد شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "قيد

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عائلي"، وهو من تأليف محمد رجاء، و ميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وبطولة كل من ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبدالله، كارولين عزمي، دينا فؤاد، نضال الشافعي، صبري فواز، سيمون، دنيا، أميرة هاني، رامي وحيد، ميرهان حسين، إيهاب فهمي، محمد نجاتي، ريم البارودي، هشام المليجي، عمر الشناوي، محمد محمود عبدالعزيز، محمد رياض، ميرنا وليد، محمد عز، محمود فارس، أحمد التهامي، ياسمين نيازي، منة فضالي.

وتدور أحداث المسلسل حول صراع المال، وتعرض عائلتين لمعارك عنيفة واختلفهما بسبب الميراث، وكيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة، والمقرر أن يبدأ الصراع من جديد في الجزء الثاني، لما انتهى إليه في الجزء الأول.