بنفس الفستان.. دينا فؤاد وابنتها نسخة طبق الأصل

نشرت الفنانة دينا فؤاد صور بصحبة ابنتها زينة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وظهرت دينا بإطلالة جميلة، حيث ارتدت هي وابنتها فستانًا نفس الموديل باللون الأسود والأصفر شيفون منفوش.
ووجهت دينا رسالة لإبنتها قائلة "هدية ربنا ليا".
يذكر أن الفنانة دينا فؤاد شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "قيد
وتدور أحداث المسلسل حول صراع المال، وتعرض عائلتين لمعارك عنيفة واختلفهما بسبب الميراث، وكيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة، والمقرر أن يبدأ الصراع من جديد في الجزء الثاني، لما انتهى إليه في الجزء الأول.
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