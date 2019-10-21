فن ومشاهير

تراند اليوم : تقبل الله.. نجوم مسرح مصر في زيارة للحرم المكي- صورة

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استغل أعضاء فرقة “مسرح مصر” زيارتهم للملكة العربية ، وقرروا أن يؤدوا العمرة معا.

ونشر محمد عبد الرحمن الشهير بـ”توته”، صورة له مع زملائه وهم بملابس الإحرام وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع Facebook.

وعلق عبد الرحمن على الصورة: “تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال”.

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ويشارك نجوم “مسرح مصر” في فعاليات موسم الرياض التي انطلقت منذ يوم 11 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تستمر ‏لمدة 70 يومًا، في 12 منطقة مختلفة‎ ‎بالسعودية‎.‎

ومن ضمن فعاليات الموسم العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، أبرزها “ليالي المحروسة” وهي عبارة ‏عن ‏مجموعة حفلات غنائية لتقديم الفن المصري الأصيل مستوحاة من أجواء مصر وشوارعها، تقدم فيها ‏أغاني أم ‏كلثوم، ومحمد عبدالوهاب بمشاركة عبدالباسط حمودة، ومحمود الليثي، ومصطفى حجاج في منطقة ‏الرياض ‏بوليفارد، خلال الفترة من 17 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر‎.

ومن الحفلات التي سيشهدها الموسم، “ليلة السندباد” للمطرب راشد الماجد، و”ليلة ياسر بوعلي”، ‏وليلة ‏‏”الأغنية الخليجية” مع رابح صقر، وليلة “البرنس” للمطرب ماجد المهندس، وليلة الموسيقار ممدوح ‏سيف‏‎.

أما الليلة التي يطلق عليها ليلة “عبدالرحمن بن مساعد”، يشارك فيها عدد من أكبر مطربي وفناني العرب، ‏هم ‏محمد عبده وأصالة وحسين الجسمي، بالإضافة إلى المطرب عبادي الجوهري‎

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