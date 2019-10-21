تراند اليوم : تقبل الله.. نجوم مسرح مصر في زيارة للحرم المكي- صورة

استغل أعضاء فرقة “مسرح مصر” زيارتهم للملكة العربية السعودية، وقرروا أن يؤدوا العمرة معا.

ونشر محمد عبد الرحمن الشهير بـ”توته”، صورة له مع زملائه وهم بملابس الإحرام وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع Facebook.

وعلق عبد الرحمن على الصورة: “تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال”.

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ويشارك نجوم “مسرح مصر” في فعاليات موسم الرياض التي انطلقت منذ يوم 11 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تستمر ‏لمدة 70 يومًا، في 12 منطقة مختلفة‎ ‎بالسعودية‎.‎

ومن ضمن فعاليات الموسم العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، أبرزها “ليالي المحروسة” وهي عبارة ‏عن ‏مجموعة حفلات غنائية لتقديم الفن المصري الأصيل مستوحاة من أجواء مصر وشوارعها، تقدم فيها ‏أغاني أم ‏كلثوم، ومحمد عبدالوهاب بمشاركة عبدالباسط حمودة، ومحمود الليثي، ومصطفى حجاج في منطقة ‏الرياض ‏بوليفارد، خلال الفترة من 17 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر‎.

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ومن الحفلات التي سيشهدها الموسم، “ليلة السندباد” للمطرب راشد الماجد، و”ليلة ياسر بوعلي”، ‏وليلة ‏‏”الأغنية الخليجية” مع رابح صقر، وليلة “البرنس” للمطرب ماجد المهندس، وليلة الموسيقار ممدوح ‏سيف‏‎.

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أما الليلة التي يطلق عليها ليلة “عبدالرحمن بن مساعد”، يشارك فيها عدد من أكبر مطربي وفناني العرب، ‏هم ‏محمد عبده وأصالة وحسين الجسمي، بالإضافة إلى المطرب عبادي الجوهري‎