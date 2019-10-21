تراند اليوم : ممدوح موسي عايز يطلع في أغنية لحمو بيكا وبيهاجم هاني شاكر

الإعلامي ممدوح موسى نقابة المهن الموسيقية بعدم منع حمو بيكا من الغناء وإعطائه فرصة للعمل.

وكتب ممدوح موسى عبر حسابه على Facebook :

“الممنوع مرغوب.. بقول كده في مشكله النقابة مع بيكا، زمان لما عدوية اتمتع من التلفزيون، بقى أسطورة الغناء حاليا الشعبي، أنا شايف أن صوته أجمل من أصوات كتير شعبيه موجودة ومش ممنوعة، بس مش حابب أقول أسماء منعا للإحراج، سيبوا الناس تشتغل وتاكل عيش، هو وغيره لهم ناس بتحبهم، لأن هناك قطاع عريض جدا يمثل المناطق الشعبية، ودول كتير، فيجب احترام ذوقهم”.

وتابع: “بس أحب أقول كلمة أخيرة، يجب على بيكا الاعتذار عن ما بدر منه في كلام داخل النقابة، لأن العافيه والتهديد وقله الأدب مش هتجيب فايدة، أخد الحق حرفة يا معلم”.

ومن ناحية أخرى، تقدم أحد المحاميين ببلاغ للنائب العام ضد مطرب المهرجانات “حمو بيكا”، بتهمة تحريض مؤيديه على التظاهر ضد نقابة الموسيقيين عبر فيديو نشره متوعدًا فيه مسئولي النقابة.

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وطالب المحامي أيمن محفوظ، مقدم البلاغ، بضبط “بيكا” والتحقيق معه فى قائمة الاتهامات المنسوبة إليه، لأن البلاد تمر بفترة حرجة، ويخشى استخدام تلك الدعوات للتظاهر من قبل قوى سياسية معادية للدولة المصرية أو تشجيعًا للمطالب الفئوية التى قد تعصف بأمن البلاد.

تابع أن ما فعله “بيكا” يمثل جرائم عدة، منها ما نصت عليه المادة 7 من قانون التظاهر بحظر الدعوة إلى التظاهرات أو تعطيل مصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم أو أعمالهم، وطبقا للمادة 18 من القانون ذاته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات والغرامة، وأيضا المادة 375 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 2011 والتى تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة باستعراض القوة أو التلويح بها.

يذكر أن النقابة قد أصدرت قرارًا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء ومن بينهم حمو بيكا. كما اتخذت النقابة الإجراءات القانونية ضد الأخير بالتهديد بالبلطجة والادعاء كذبا على أعضاء المجلس