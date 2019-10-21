الصراع يشتعل بين هنيدي وكريم عبدالعزيز والسقا وتامر حسني في موسم نصف العام السينمائي

أسابيع قليلة ويبدأ صراع الكبار بين محمد هنيدي وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وتامر حسني، بسبب موسم نصف العام السينمائي، الذي من المنتظر أن يشهد منافسة شرسة بين هؤلاء النجوم.

البداية مع فيلم «كينج سايز» لمحمد هنيدي الذي كان تم تأجيله في عيد الأضحى الماضي، نظراً لانشغال هنيدي في المسرح بتقديم مسرحية «3 أيام في الساحل»، ولكن من المقرر أن يتم طرح الفيلم في ليلة رأس السنة الجديدة، وهو من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

كما حددت الجهة المنتجة لفيلم «لص بغداد» طرحه بداية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، بدور العرض السينمائي، وذلك بعد أن تم تأجيل عرضه في عيد الأضحى الماضي، ويشارك في البطولة محمد إمام وفتحي عبدالوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبدالرحمن توتة، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

ويطرح صناع فيلم «ديدو» ليلة رأس السنة الجديدة في السينمات، ويشارك في بطولته بجانب كريم فهمي، كل من حمدي الميرغني وأحمد فتحي ومحمد ثروت، ونور قدري، كما يشارك مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم هشام مجدي وشيكو، الفيلم من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

ومن المتوقع عرض فيلم «صاحب المقام» خلال رأس السنة، والفيلم من بطولة آسر ياسين، ويسرا، وأمينة خليل، وبيومي فؤاد، وريهام عبدالغفور، ونسرين أمين، كما يشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله وهالة فاخر، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

ومن المتوقع عرض فيلم أحمد عز ليدخل المنافسة على شباك تذاكر خلال احتفال ليلة رأس السنة، بفيلمه «العارف...عودة يونس»، والفيلم بطولة مصطفى خاطر وكارمن بصيبص ومحمود حميدة وأحمد فهمي، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

ويبدو أن موسم إجازة نصف العام الدراسي المقبل، الأكثر قوة وتنافساً، حيث يشارك به العديد من النجوم منهم كريم عبدالعزيز بفيلم «البعض يذهب للمأذون»، ويشارك في بطولة الفيلم، دينا الشربيني، ماجد الكدواني ومحمد ثروت، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

أما أحمد السقا متوقع مشاركته في موسم إجازة نصف العام المقبل، بفيلمه «العنكبوت» من تأليف محمد ناير، وإنتاج وليد صبري، وبطولة منى ذكي، ويسرا اللوزي، وظافر العابدين، وريم مصطفى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالإثارة ومشاهد الأكشن، التي تعتمد على المطاردات.

كان قد تقرر تأجيل عرض فيلم «كل سنة وأنت طيب» والذي أصبح «الفلوس» الاسم النهائي له، في عيد الأضحى الماضي، وتم الإعلان مؤخراً عن موعد عرضه في موسم إجازة نصف العام الدراسي ويشارك في بطولة فيلم «الفلوس»، تامر حسني، وزينة، وخالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي وإنتاج نيوسينشري، من إخراج سعيد الماروق.

ملخص

أسابيع قليلة ويبدأ صراع الكبار بين محمد هنيدي وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وتامر حسني، بسبب موسم نصف العام السينمائي، الذي من المنتظر أن يشهد منافسة شرسة بين هؤلاء النجوم.