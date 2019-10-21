اصالة تتحدث عن أزمتها مع زوجها طارق العريان لأول مرة وتوضح تفاصيل الموقف

شاركت الفنانة السورية أصالة نصري جمهورها صورة لها مع زوجها المخرج طارق العريان عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت أصالة وهي تعانق زوجها، بعد الشائعات التي انتشرت عن انفصالهما.

وعلقت أصالة قائلة: «لا أسمح لأحد بأن يتناول علاقتي الخاصة بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصص، لها سوء الصدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف». اقرئي ايضا : محمد عدوية يقدم أغاني والده في حفله الأخير.. والجمهور يقارن بينهما

وتابعت: «ولكن ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكل منّا فعل سحراً بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس، اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء».

وأضافت: «وقبل كل ذلك أولادنا، وكرامته من كرامتي، وهو لم يخذلني وأنا لن أخذله، وقد صان عشرتي وتحمل انشغالي، وتغاضى عن عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائماً بسبب انشغالنا، ولا شيء أكثر، إن كان هناك خبر لما تردّدت بإخباركم، شكراً لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعري».

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