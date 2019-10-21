بالفيديو: حمو بيكا يهاجم هاني شاكر نقيب الموسيقيين ويهدده

حاول مؤدي المهرجانات المصري حمو بيكا، استخراج تصريح غناء من نقابة المهن الموسيقية، لكنه فشل في ذلك؛ بسبب رفض النقابة منحه ذلك التصريح، ما تسبب في ثورة غضب من «بيكا»، وظهر في فيديو من داخل النقابة، متهماً المسؤولين فيها بالتعنت ضده.

وقال «بيكا»، في الفيديو الذي صوّره من داخل مبنى النقابة: «نقابة المهن الموسيقية بتمنع أي شاب في مصر يكون ليه جمهور ويغني».

وتابع بيكا خلال الفيديو: «أنا هموت في النقابة، وبيهم من غيرهم هشتغل دي بلدي، أنا طلعت بره مصر اشتغلت والناس اعترفت بيا إني بغني».

واستكمل حديثه: «أنا عاوز أعرف مين بيمثل النقابة، ولو الأستاذ هاني شاكر ييجي يشوف الناس اللي قاعدة، بتمنعنا إننا نشتغل أنا وعشرين فرد بناكل عيش، المرة الجاية هنزل الشارع وأقول مش عاوزين هاني شاكر خالص وهكسر النقابة ومش خايف أتحبس».

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يذكر أن الفنان هاني شاكر أصدر قراراً مؤخراً بمنع مؤدي المهرجانات من الغناء في الحفلات والأفراح، وعدم التحاقهم بنقابة الموسيقيين.



شاهدي الفيديو :