بالفيديو.. سعد لمجرد يطرح كليباً جديداً بعنوان «سلام»

طرح المطرب المغربي سعد لمجرد أحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب «سلام»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت الأغنية ما يقرب من ثلاثة ملايين مشاهدة في أول يوم من طرحها.

الأغنية قدمها سعد باللغتين العربية والإنجليزية، ويقول مطلعها:

Yeah thatʼs morrocan youyou baby

Yʼa salam

You feel me baby Spread love

السلام عليكم ردوا السلام

هلا مرحباً أزول أو فلأون

السلام عليكم ردوا السلام..

وكانت آخر أعمال الفنان المغربي أغنية «إنساي» مع الفنان محمد رمضان، والتي تخطت نسبة مشاهدتها 100 مليون؛ عبر موقع «يوتيوب».

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شاهدي الاغنية :