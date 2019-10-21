ماذا قال محمود سعد عن عودة لميس الحديدي للشاشة ببرنامج جديد بعد توقف طويل؟

رحب الإعلامي محمود سعد بعودة الإعلامية لميس الحديدي للشاشة مرة أخرى من خلال برنامجها الجديد «القاهرة الآن» الذي انطلقت أولى حلقاته أمس الأحد على قناة العربية الحدث.

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وقال سعد خلال حلقة برنامجه باب الخلق على قناة النهار: «نرحب بالزميلة العزيزة الإعلامية القديرة لميس الحديدي، تظهر النهاردة على قناة العربية الحدث، وأنا أعرف لميس من وقت ما كانت صغيرة وهي ماكبرتش يعني، لميس مذيعة قديرة وشاطرة ومجتهدة».

يذكر أن برنامج القاهرة الآن للإعلامية لميس الحديدي يعرض يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع في تمام التاسعة مساء ولمدة ساعتين على الهواء.

