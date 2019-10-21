هازال كايا تجهز غرفة مولودها المنتظر.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
بدأت الفنانة التركية في تجهيز غرفة نوم مولودها المنتظر، وحرصت على مشاركة محبيها بصور مميزة من داخل الغرفة.
هازال كتبت معلقة على الصور أنها شعرت بالجنون عند تفكيرها في انجاب طفل بعد الزفاف، ولطالما حلمت بغرفته، وذلك حتى حققت هذا الحلم بسرعة لم تكن تتوقعها، معربة عن شدة حماسها لرؤية مولودها، حيث تمنى لها الفانز أن تضع طفلها بكامل الصحة والسلامة.
يُذكر أن هازال كايا التي احتفلت بزفافها إلى الفنان والمخرج علي التاي، فبراير الماضي، تنتظر مولوداً ذكراً، وقد اختارت له اسم «فكرت علي».
هازال تصغر زوجها بحوالي 14 عاماً، وقد اعلنت خطبتها إلى علي التاي مع بداية العام الجديد، وقرر الثنائي الزواج بعد علاقة عاطفية استمرت 5 سنوات.
من ناحية أخرى، عُرض لهازال كايا مؤخراً الموسم الثاني من مسلسل «حكايتنا» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي بوراك دينيز، ريها أوزجان، ياز جان كونايلي، الطفل عمر سيفجي، وغيرهم.
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