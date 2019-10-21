أخر صورة للفنانة شادية بالحجاب قبل رحيلها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نٌشر صورة للفنانة المصرية الراحلة شادية، في أخر ظهور رسمي لها قبل اختفائها عن الأضواء ووفاتها.

الصورة نشرتها إحدى الصفحات المحبة لشادية عبر موقع “فيس بوك”، وتزره فيها الفنانة الراحلة بحجابها إلى جانب نورة ونيرة رمضان الشراح، بنات الدكتور رمضان الشراح مؤلف كتاب “شادية نغم في القلب”.

الصورة تم التقاطها للفنانة شادية في عام 2009 وهي آخر ظهور رسمي لها، وذلك على خلاف الصورة التي تم تسريبها لها بدون حجاب بعد رحيلها.

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يُذكر أن الفنانة شادية، ولدت في يوم 8 فبراير، ورحلت عن عالمنا في شهر نوفمبر عام ، 2017، عن عمر يناهز الـ 86 عامًا وذلك بعد تعرضها لازمة صحية مفاجأة نقلت على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة.

شادية رحلت بعد مشوار طويل في عالم الفن جمعت فيه بين موهبتي الغناء والتمثيل حيث شاركت في عشرات الأفلام السينمائية منذ فترة شبابها وحتى بعد تقدمها في العمر في الفترة التي سبقت اعتزالها حيث قدمت فيلم لا تسألني من أنا مع يسرا وإلهام شاهين.

تزوجت الفنانة شادية أكثر من مرة أشهرها كانت من الفنان عماد حمدي والفنان صلاح ذوالفقار وهي الزيجات التي انتهت بالانفصال.