نجمة باسم أحمد حلمي ومنى زكي في ممر المشاهير بدبي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري أحمد حلمي، وزوجته الفنانة منى زكي، في المؤتمر الصحفي الخاص ‏بالإعلان رسميًا عن افتتاح ممر المشاهير في منطقة داون تاون دبي.‏

وتم اختيار الفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي، ليكونا أول نجمين مصريين ينضمان إلى ممر المشاهير، ونشرت صفحة “دبي ستارز”، عبر موقع “إنستجرام”، فيديو يوضح إنجازات الفنانة منى زكي والتي أهلتها للفوز بنجمة دبي وحجز مكانها على ممر المشاهير، ومنها أن منى ‏رائدة من ‏رواد الفن في العالم العربي، وهي حائزة على جائزة أفضل ممثلة دراما خلال حفل جوائز ‏‏”الموريكس دور”، ‏إلى جانب كونها سفيرة لدى منظمة اليونيسيف العالمية.‏

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كما تم اختيار الفنان المصري عمرو دياب، واللاعب المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي لوضع أسمائهم ضمن نجمات الممر.

يقع ممر المشاهير، في منطقة داون تاون دبي، وسيضم الممر في بدايته 400 نجمة، تمنح لمختلف ‏الشخصيات ‏العامة المؤثرة، في المجالات العلمية والفنية والرياضية والاجتماعية وغيرها، ومن المتوقع أن ‏يصل عدد ‏النجمات بالممر إلى 10 آلاف نجمة.‏

ممر المشاهير “دبي ستارز” هو أحدث إضافة إلى وسط ‏مدينة دبي، لتكريم مشاهير العالم، على ‏غرار ممر مشاهير هوليوود، وذلك باختيار ‏أفضل الشخصيات العالمية لمساهمتهم الإيجابية في ‏مجالات ‏الموسيقى، السينما، الفن، العمارة، الرياضة، ‏الأدب، الخدمة المجتمعية، الابتكار، وسائل التواصل ‏الاجتماعي، ‏بالحصول على نجمة دبي.