- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفل الفنان المصري تامر فرج، بتخرج ابنته من كلية إعلام، ونشر صور التخرج عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.
تامر فرج، علق الصور قائلًا: “بنوتى كبرت و اتخرجت بتفوق امبارح من كلية الإعلام بجامعة MIU.. احساس غريب و عجيب اعتقد لن يضاهيه الا إحساسى وأنا بسلمها لعريسها... مبروك يا نادين، وعقبالم ياستاذ علي”، وحصد الصور على العديد من التعليقات التي هنأته بتخرج ابنته.
وكان الفنان تامر فرج، قد كشف عدد زيجاته في لقاء تلفزيوني له مؤكدًا أنه تزوج 6 مرات من جنسيات مختلفة، و خطب فرنسية ولبنانية وتشيكية وغيرهم.
ووصف زوجته الحالية رانيا، والتي ترافقه في كل أعماله والمناسبات الفنية وغيرها قائلًا: رانيا هي ست الستات وتشبه أمي، وهي عارفة يعني أي ست ويعني إيه راجل”.
يذكر أن أخر أعمال تامر فرج، مسلسل “قمر هادي”، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وهو من بطولة النجم هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرون، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج سينرجى، إشراف عام على الإنتاج المنتج حسام شوقي.
كانت هذه تفاصيل خبر الفنان تامر فرج يحتفل بتخرج ابنته.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.