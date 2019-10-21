الفنان تامر فرج يحتفل بتخرج ابنته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري تامر فرج، بتخرج ابنته من كلية إعلام، ونشر صور التخرج عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

تامر فرج، علق الصور قائلًا: “بنوتى كبرت و اتخرجت بتفوق امبارح من كلية الإعلام بجامعة MIU.. احساس غريب و عجيب اعتقد لن يضاهيه الا إحساسى وأنا بسلمها لعريسها... مبروك يا نادين، وعقبالم ياستاذ علي”، وحصد الصور على العديد من التعليقات التي هنأته بتخرج ابنته.

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وكان الفنان تامر فرج، قد كشف عدد زيجاته في لقاء تلفزيوني له مؤكدًا أنه تزوج 6 مرات من جنسيات مختلفة، و خطب فرنسية ولبنانية وتشيكية وغيرهم.

ووصف زوجته الحالية رانيا، والتي ترافقه في كل أعماله والمناسبات الفنية وغيرها قائلًا: رانيا هي ست الستات وتشبه أمي، وهي عارفة يعني أي ست ويعني إيه راجل”.

يذكر أن أخر أعمال تامر فرج، مسلسل “قمر هادي”، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وهو من بطولة النجم هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرون، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج سينرجى، إشراف عام على الإنتاج المنتج حسام شوقي.