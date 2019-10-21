أشرف عبدالباقي ونجوم «مسرح مصر» يشاركون في «موسم الرياض».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وصل الفنان المصري أشرف عبدالباقي، وفريق «مسرح مصر»، إلى السعودية للمشاركة في فعاليات موسم الرياض.

أشرف عبدالباقي، نشر صور له برفقة الفرقة من داخل الطائرة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”، وعلق عليها قائلًا: “هلا هلا أهل السعودية وصلنا و متحمسين جداً لموسم الرياض! و مستنيين نشوفكوا في عروض مسرح مصر في السعودية”.

ومن المقرر أن يعرض فريق مسرح مصر أولى عروضه المسرحية في الفترة من ٢٤ أكتوبر حتى ٢٧ من الشهر نفسه.

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وفرقة مسرح مصر، يشارك في بطولتها كلا من: على ربيع، ومحمد عبدالرحمن، وحمدي الميرغني، ومصطفى خاطر، ومحمد أسامة “أوس أوس”، وكريم عفيفي، ودينا محسن” ويزو”، ومحمد أنور، مهندس الديكور محمود سامي، والأزياء هالة الزهوي، ومدير الفرقة حسن نجيب، والعروض من إخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد، وإنتاج صادق الصباح.

وكان أشرف عبدالباقي، قد كشف مؤخرًا أن الجزء السابع من المسرحية سيكون الأخير، وكشف تفاصيله قائلًا: “سعداء بما حققناه خلال المواسم السابقة، وقررنا أن يكون الموسم السابع والأخير يتضمن 10 عروض مسرحية فقط وهو حدث لأول مرة في سلسلة العروض، وليس 20 عرضا كباقي المواسم، وهو ما وجدنا أفضل ليكون مسك الختام لـ “مسرح مصر” وبفكر جديد ومختلف”.