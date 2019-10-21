أصالة تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة خيانة زوجها.. صورة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خرجت الفنانة السورية أصالة، عن صمتها وردت على الأخبار التي نشرت مؤخراً حول انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، بسبب خيانته لها.
أصالة، قالت في منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام: “لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصاً، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا”.
وأضافت: “مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر ، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد ، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا”.
وتابعت: “كرامته منّ كرامتي ، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني ، خلافنا دائماً بسبب انشغالنا، ولاشيء أكثر ، إنّ كان هناك خبراً لمّا تردّدتُ بإخباركم ، شكراً لسعة صدركم ، وأرجو مراعاة مشاعري”.
يذكر أن العديد من الأنباء دارت حول انفصال الفنانة السورية أصالة، من المخرج طارق العريان، وذلك بسبب علاقة تربطه لفنانة شابة وسفره معها لأمريكا.
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