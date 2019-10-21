تكريم لبلبة في قصر السينما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كرم الفنان المصري تامر عبدالمنعم، مدير قصر السينما، الفنانة المصرية لبلبة، على مشوارها السينمائي من خلال “نجم وندوة”، والتي عرض بعدها فيلم “جنة الشياطين”.

لبلبة، قالت عقب تكريمها: “اعتز بهذا التكريم لأنه تكريم عن مسيرتي السينمائية، فقد وهبت حياتي للفن وسأهب الباقي من حياتي للفن أيضًا”.

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وطلب منها الفنان تامر عبدالمنعم خلال الندوة أن تغني أول أغنية قامت بغنائها في بداية مسيرتها الفنية فغنت لبلبة أغنية نادرة ثم طلب منها غناء آخر أغنية قامت بغنائها في السينما فغنت أغنية “أنا بالعربي بحبك” التي غنتها في فيلم “الشيطانة التي أحبتني” أمام النجم محمد صبحي.

يذكر أن لبلبة شاركت مؤخرًا في مسلسل “الشارع اللي ورانا” بطولة الفنانة درة، بجانب عدد من الفنانين منهم الراحل فاروق الفيشاوي، وهند عبد الحليم، وتسرين أمين، وغيرهم.

كما اشركت مؤخرًا في فعاليات مهرجان الإسكدرية لدول حوض البحر المتوسط، في دورته الـ 35 والتي حملت اسم الفنانة نبيلة عبيد، وشارك فيه عدد كبير من النجوم من مصر والوطن العربي.