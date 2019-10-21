بالفيديو.. محمد رمضان وسط جمهوره في المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: شارك الفنان محمد رمضان جمهوره، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، مقطع فيديو، أثناء تواجده في المغرب، لتصوير كليب "السلطان". حرص رمضان أن يلتقط صورًا تذكاريه مع جمهوره في الشارع، وعلق: "شكرًا جزيلاً جلالة الملك محمد السادس وشكرًا الحكومة والشعب المغربي على كل التسهيلات وحسن الاستقبال، وكرم الضيافة كل الحب والاحترام، والتقدير لحضراتكم، كليب (السلطان) قريبًا". يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل "زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.

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