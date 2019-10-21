أحمد صلاح حسني يوجه رسالة للشعب اللبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

وجه الفنان أحمد صلاح حسني رسالة دعم إلى الشعب اللبناني، بعد الاحتجاجات على الحالة الاقتصادية والمعيشة.

كتب حسني تغريدة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، قال فيها: "سعيد بالشعب اللبناني وثورته الناجحة كلنا سعداء ولكن هناك نقطة معينة لابد الوقوف عندها لكي تحقق الثورة".

Advertisements

وأضاف: "الهدف المطلوب: أحيانًا المبالغة في المطالب فوق ما كنت تتمناه يأتي عكسيًا لأن هناك من يحب ركوب الموجة وأخذ النجاح لصالحه وليس لصالح الشعب مستقبلاً. العقل حلو بعد الوصول لهدفك أولاً".

وتستمر الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية الصعبة وإقرار الضرائب في العاصمة بيروت وعدد من المناطق في لبنان.

ووصف المحتجون الطبقة السياسية بالفاسدة وطالبوا بسقوط الحكومة واستقالة رئيس الجمهورية.