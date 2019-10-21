شريف بدرالدين: اهتمام الجمهور بـ"شِبر ميَّه" في ازدياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قال المؤلف شريف بدرالدين، إنه يتابع ردود الأفعال عن مسلسله الجديد "شِبر ميَّه"، الذي يعرض حاليًا، وسعيد بتلقي ردود أفعالٍ إيجابيةٍ حول المسلسل.
وأكد "بدرالدين" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن المسلسل لم يعرض في السباق الرمضاني؛ لأنه 45 حلقة، وطبيعة أحداثه وشخصياته ونوعية موضوعه "مش متصممين للعرض الرمضاني".
وتابع: "منذ اللحظات الأولى والمسلسل لافت للأنظار، واهتمام الجمهور به يزيد بسرعة كبيرة، وأتمنى أن يحظى المسلسل بإعجاب الجمهور حتى النهاية".
وأوضح أن تصوير المسلسل لم ينتهِ بعد، كما أضاف أن التجهيزات للمسلسل بدأت منذ ديسمبر 2016.
وشدد على أنه لا يوجد شخصية صعبة وأخرى سهلة في كتابتها، ما دامت هناك رغبة في صناعة عملٍ جيدٍ، ومحتوى حقيقي.
وأضاف: "كل الشخصيات مهمة، ولها جوانبها الصعبة التي تأخذ تعبًا ومجهودًا في تنفيذها، من لحظة التفكير الأولى؛ مرورًا بكتابة تاريخها القديم وأحداثها الحالية، وانتهاءً باختيار الممثلين الذين يجسدونها".
وعن أعماله القادمة، قال: "أحضر أكثر من عمل، ولكن الأهم بالنسبة لي حاليًا هو استكمال تنفيذ المسلسل، ومتابعة ردود الفعل لدى الجمهور".
مسلسل "شِبر ميَّه" بطولة أحمد السعدني، محمد جمعة، نجلاء بدر، ندى موسى، محمد علي رزق، ومراد مكرم.
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