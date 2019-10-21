فيديو| 17 نوفمبر.. "نتفليكس" تطرح الموسم الثالث من "The Crown"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت "Netflix - نتفليكس"، الشركة الرائدة عالميًا في مجال خدمة الترفيه عبر الإنترنت، عن موعد طرحها للموسم الثالث من مسلسل "The Crown"، وذلك في 17 نوفمبر المُقبل.

يشهد مسلسل The Crown في موسمه الثالث تبديل طاقم الممثلين والانتقال إلى "داوننج ستريت"، حيث تكافح الملكة إليزابيث وتجسدها (أوليفيا كولمان) وعائلتها لمواجهة التحديات والتغييرات المتسارعة التي تمر بها بريطانيا. الذعر من الحرب الباردة، عالم الشهرة وعصر الاستكشاف الفضائي – مرحلة الستينيات المليئة بالأحداث والتي ألقت بظلالها على فترة السبعينيات – مع كل ما يجرى، تكافح إليزابيث والعائلة الملكية للتكيف مع عالم جديد أكثر تحررًا، ولكن أيضًا أكثر اضطرابًا.

المسلسل من تأليف بيتر مورجان، وبطولة هيلينا بونهام كارتر بدور الأميرة مارجريت، وتوبياس مينزيس بدور دوق إدنبرة، وجوش أوكونور بدور الأمير تشارلز، وإيرين دوهرتي بدور الأميرة آن، وبن دانيلز بدور لورد سنودون، وجيسون واتكنز بدور رئيس الوزراء هارولد ويلسون، وتشارلز دانس بدور اللورد مونتباتن.