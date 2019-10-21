صور.. زينة تـألق بإطلالة ساحرة في فرح شريف هاني شكر

تألقت الفنانة زينة في أحدث جلسة تصوير لها، خلال حضورها حفل زفاف شريف نجل نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر.
ونشرت الفنانة زينة صور إطلالتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
يذكر أن الفنانة زينة تشارك في بطولة فيلم "الفلوس"، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد ماروق، بطولة كل من تامر حسني، أحمد فتحي، نانسي صلاح،محمد سلام، جوهرة، أحمد السقا، علي ربيع، زيزو، ويزو، خالد الصاوي، كميل سلامة، عائشة بن أحمد، مي عز الدين.
وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول مشكلة الثقة بين الناس، ومن المقرر عرضه في موسم إجازة نصف العام الدراسي.
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