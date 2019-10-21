تبدء فرقة الحضرة أُولى احتفالات المولد النبوي الشريف، يوم الخميس الموافق 31 من شهر أكتوبر الجاري، على مسرح قاعة الحكمة في ساقية الصاوي، بالزمالك.
ويبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً، بسعر تذكرة 75 جينهًا.
يذكر أن فرقة الحضرة، هي مجموعةالحضرة للإنشاد الصوفي بنقل الحالة الروحانية للحضرات المصرية الخاصة بالطرق الصوفية في مصر وكل ما يتعلق بالذكر الجهري بأسماء الله الحسني أو بالمدائح النبوية والابتهالات والإنشاد سواء كان تراثي لكبار الصوفية أمثال سيدي محي الدين بن عربي والحلاج والسيدة رابعة العربية وسلطان العاشقين سيدي عمر بن الفارض أو من المعاصرين مثل سيدي أحمد الشافعي، و محمد محمد أبو خليل، والشيخ صالح الجعفري والحاج أحمد ابو الحسن والحاج عباس الديب، وذلك رغبة في الحفاظ علي التراث ومشاركة الناس روحانية الذكر والمديح.
كانت هذه تفاصيل خبر الخميس.. الحضرة أُولى احتفالات المولد النبوي الشريف بالساقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.