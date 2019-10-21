تراند اليوم : اليوم .. عرض مسلسل “بلا دليل” لدرة

يبدأ العرض في تمام الساعة الثامنة مساء عبر قناة CBC، بينما يذاع على CBC دراما في تمام الحادية عشرة مساءً.

تقدم درة خلال المسلسل شخصية “حبيبة”، عازفة آلة الـ”هارب”، التي تواجه الكثير من الألغاز، وتصارع من أجل ابنتها، في أحداث مليئة بالغموض والإثارة.

وتخوض درة بالمسلسل ثاني بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، بعد تقديمها “الشارع اللي ورانا”، الذي شارك في بطولته الفنانة لبلبة، والفنان الراحل فاروق الفيشاوي، من تأليف حاتم حافظ وإخراج مجدى الهواري.

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مسلسل “بلا دليل” ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ويشارك في بطولته خالد سليم ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، وجمال عبد الناصر، وأشرف زكي، وإنعام الجريتلي.

المسلسل من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجي.