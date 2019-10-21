والدة ياسمين صبري تحصل على لقب أفضل سباحة

كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 05:53 مساءً - نشرت والدة الفنانة المصرية ” ياسمين صبري ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا لاحتفالها بالحصول على كأس أفضل سباحة في مسابقة أساتذة السباحة الدولية . حيث ظهرت والدة ياسمين صبري خلال الصور أثناء تكريمها وحصولها على 3 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وكأس أفضل سباحة في مسابقة أساتذة السباحة الدولية . وتفاعل عدد كبير من متابعي ياسمين صبري على الصور وعلق المتابعون على حب الأم وابنتها للرياضة وتحديدا السباحة لافتين إلى أن الأم كإبنتها .. وأن ياسمين صبري اكتسبت حب الرياضة والحرص على ممارستها من والدتها التي تهتم كثيرا بالجانب الرياضي ونشاطاته المختلفة . Advertisements F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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