كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 05:53 مساءً - خرج الأمير ” هاري ” بتصريحات له في مقابلة تليفزيونية لمحطة ” إي.تي.في ” تم تصويرها خلال قيامه بجولة في أفريقيا منذ فترة وتمت إذاعتها يوم أمس الأحد .
وتحدث الأمير هاري خلال المقابلة عن حبه الشديد لوالدته الأميرة ” ديانا ” وذلك في ذكرى رحيلها وقال إنها مازالت حية في وجدانه على الرغم من مرور أكثر من 20 عام على رحيلها .
وأشار إلى إنه يتذكر كل شئ مرت به وحدث لها كل يوم ولم ينساه .. وإنه لا يريد تكرار الماضي قائلا : ” لن يتم تخويفي للقيام بلعبة قتلت أمي ” .. وإنه لن يتم دفعه ” للقيام بلعبة ” مع وسائل الإعلام والتي يعتقد أنها كانت وراء موتها .
ووصف الأمير هاري ما حدث لوالدته بأنه ” جرح متقيح ” وقال : ” في كل مرة أرى فيها كاميرا وكل مرة أسمع فيها صوت التقاط الصور وكل مرة أري فيها وميض الكاميرا أعود بذاكرتي مباشرة للوراء ” .
وعلى صعيد آخر أكد الأمير هاري على إنه هو وأخيه الأكبر الأمير ” ويليام ” سيظلا أخين بعد ما تم تداوله في الفترة الأخيرة في بعض التقارير الصحفية عن وجود خلافات بينهما .
وعلق الأمير هاري على ذلك بإنها أمور لا بد وأن تحدث في إطار الدور والضغوط التي تتعرض لها الأسرة فقال : ” إننا بالتأكيد نسير على طريقين مختلفين في الوقت الحالي ولكن سأظل موجودا معه وكما أعرف سيظل هو موجودا بالنسبة لي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير هاري يكشف عن مخاوفه من تعرضه للقتل مثل والدته الأميرة ديانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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