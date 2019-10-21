شاهدوا تصرف طريف لأحمد حلمي بافتتاح ممر المشاهير وإطلالة منى زكي تخطف الأنظار بـ فستان أسود قصير

كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 05:53 مساءً - احتفل الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي بوضع نجمة باسمهما في ممر المشاهير في دبي الذي تم افتتاحه منذ يوم، ليتم تداول لقطات عفوية من هذه اللحظة الاستثنائية.



فرحة أحمد حلمي بوضع اسمه على نجمة كأول فنان عربي في ممر المشاهير في دبي، كانت واضحة للغاية فأخذ بطريقته المعهودة يضيف أجواء من السعادة، فظهر في فيديو وهو متحمس للغاية من رؤية نجمته.

وأخذ أحمد حلمي يمازح المصور بحركات طريفة وكأنه يلعب كاراتيه، وبمجرد أن رأى نجمته الخاصة التقط الصور معها بعفوية شديدة أظهرت سعادته الكبيرة بأنه أول اسم عربي في ممر المشاهير.



أما منى زكي فخطفت الأنظار بأنوثتها حيث اختارت الظهور بإطلالة بسيطة، معتمدة على فستان أسود قصير مع ارتداء حذاء من لون النيون.

كما حرصت منى زكي على استعراض إطلالتها بطريقة مليئة بالدلال، من خلال فيديو قصير كشفت من خلاله عن فستانها قبل دقائق من ذهابها إلى ممر المشاهير في دبي والاحتفال بنجمتها الخاصة.



وبدت منى زكي سعيدة للغاية فور رؤية نجمتها في ممر المشاهير في دبي، والتقطت الصور التذكارية من أمامها حتى تخلد هذه الذكرى.

يذكر أن ممر المشاهير الذي افتتح في دبي يهدف لتخليد الفنانين في مختلف المجالات، على غرار الممر الموجود في هوليوود.