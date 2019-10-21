ليونيل ميسي يتجاهل محمد صلاح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، وضع النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في موقف محرج دون تعمد منه.

ليونيل ميسي اختار أفضل عشرة لاعبين في العالم من وجهة نظره، وحدد أفضل عشرة لاعبين في العالم في السنوات الأخيرة.

Advertisements

ميسي - الذي حصل على الحذاء الذهبي للمرة السادسة قبل بضعة أيام لموقع “besoccer” الفرنسي - اختار: الفرنسي فرانك ريبيري في المركز العاشر، ونيمار البرازيلي في المركز التاسع، والإسباني أندريس إنيستا في المركز الثامن، والهولندي أرين روبن في المركز السابع، والإسباني تشافي هيرنانديز في المركز السادس، والكولومبي راداميل فالكاو في المركز الخامس.

واختار والبرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الرابع، والإسباني سيرجيو أجويرو في المركز الثالث، والبرازيلي رونالدينيو في المركز الثاني، وكانت المفاجأة في اختياره لأفضل لاعب في العالم وقال إنه الإسباني سيرجيو راموس.

اختيارات ميسي لم تتضمن محمد صلاح الذي حصل على لقب هداف البريميرليج الموسمين الماضين، والذي أسهم في فوز فريقه ليفربول الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا، كما أنه تجاوز أيضا في ترتيب اختياراته واضعًا الظهير راموس على قمة الهرم متقدمُا على غيره ممن وقع عليهم الاختيار مثل البرتغالي رونالدو.